WhatsApp Down: l’app non funziona (Di martedì 14 luglio 2020) WhatsApp Down, l’app oggi, 14 luglio 2020 non funziona. Si stanno riscontrando problemi con una delle applicazioni più diffuse al mondo per l’invio/scambio di messaggi istantanei. Diverse segnalazioni degli utenti sono arrivate nei minuti scorsi. WhatsApp non funziona: non si riesce ad accedere al servizio Il problema principale è quello del mancato accesso all’applicazione sia da cellulare che nella versione web. Il problema si riscontra con tutti i gestori telefonici. Su Twitter impazza l’hashtag WhatsAppDown e gli utenti stanno cercando soluzioni in rete. Il problema è dato da un malfunzionamento dei server, ma il colosso americano non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sul guasto e sui tempi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

