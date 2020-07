Un passo avanti in questa direzione il OnePlus Nord, arriva la conferma (Di martedì 14 luglio 2020) Con l'avvicendarsi del 21 luglio si moltiplicano anche le indiscrezioni relative al OnePlus Nord, il dispositivo che inaugurerà la gamma dei dispositivi economici di casa OnePlus. Dal profilo Instagram ufficiale dedicato si fatto avanti altri dettagli, sempre relativi al comparto fotografico che il device andrà a montare. In particolare, è emerso che la fotocamera frontale del OnePlus Nord includerà un sensore grandangolare, con risoluzione da 8MP e FOV di 105°. Nulla che già non immaginassimo visto che l'indiscrezione circa l'innesto di una doppia fotocamera frontale rimbalzava da qualche tempo. https://www.instagram.com/p/CClAHgdHiBN/?utm source=ig embed Il sensore grandangolare sarà abbinato ad uno principale da 32MP, a voler ... Leggi su optimagazine

PauDybala_JR : Partita dura, ma un passo in avanti... #FinoAllaFine #JuventusAtalanta #serieA - matteorenzi : Ciò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il #PianoShock come noi l’avevamo designato ma è un passo… - meb : Il vero costo della politica oggi è non decidere. Fare scelte sbagliate. Rinviare, tenere risorse bloccate, come è… - angelomaria0 : a volte un passo indietro può rivelarsi un salto in avanti... - giornalettismo : Mentre oggi c'è stato un passo in avanti sulla riforma #Zan e #Scalfarotto anti omofobia, in rete compaiono queste… -

Ultime Notizie dalla rete : passo avanti Un passo avanti per la pacificazione, ma i problemi degli esuli non sono risolti ResegoneOnline Omofobia: passi in avanti sulla legge, alla Camera adottato il testo base

Risultati Serie B, classifica/ Il Crotone vede la promozione, crollo del Cittadella

Risultati Serie B, classifica: nella 34^ giornata del campionato cadetto vola il Crotone che batte il Pordenone e allunga verso la promozione diretta, in coda colpi di Trapani e Cosenza. I risultati d ...

