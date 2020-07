"Sbarchi raddoppiati nel 2020". Salvini svergogna il governo: le cifre choc sui migranti (Di martedì 14 luglio 2020) “Raddoppiano gli Sbarchi nel 2020, in particolare nel Mediterraneo Centrale che coinvolge l'Italia. Perfino Frontex conferma l'incapacità del governo Conte-5Stelle-Pd: gli arrivi calano ovunque tranne che nel nostro Paese". E' la denuncia il leader della Lega Matteo Salvini di fronte alle cifre choc: ottomila Sbarchi fino a metà luglio, più di mille negli ultimi due giorni. Quasi un centinaio di migranti sono già risultati positivi al coronavirus, tra cui 26 bengalesi la cui presenza ha scatenato fortissime proteste. "Senza la Lega al governo, e con Pd-5Stelle che vogliono smantellare i Decreti sicurezza, i trafficanti di esseri umani festeggiano e lavorano a pieno regime" sottolinea ... Leggi su iltempo

PrecisionePerla : @emmevilla @alberto_gullino @annalisacamilli @gloquenzi @valfurla @CarlottaSami @cecilia_strada @vitalbaa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi raddoppiati

Il Messaggero

Migranti, sbarchi continuano: oltre 600 persone a Lampedusa in 24 ore Migranti, sbarchi più che raddoppiati: controlli bucati dai barchini Intanto ci sono proteste ad Amantea, centro turistico in ...Roma, 9 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Secondo i dati, diffusi dal Ministero della Salute, tornano a salire i contagi: si registrano 229 nuovi ca ...