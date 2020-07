Sassuolo-Juventus, Sarri fissa l’obiettivo: “11 punti in 6 partite” (Di martedì 14 luglio 2020) Le dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia di Sassuolo-Juventus: “Affrontiamo una squadra molto ostica”. TORINO – Vigilia di Sassuolo-Juventus per Maurizio Sarri che nella consueta conferenza stampa fissa gli obiettivi per il futuro: “In questo momento il titolo non è scontato. La nostra fortuna – ha precisato il tecnico bianconero citato da tuttomercatoweb.com – è che dipende tutto da noi. Dobbiamo fare undici punti in sei partite. Mi estraneo da tutto e sono concentrato per raggiungere il traguardo“. Il Sassuolo La volata finale inizia con una partita non assolutamente semplice d affrontare: “Stiamo parlando di una squadra che ha preso la strada ... Leggi su newsmondo

