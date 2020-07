Sassuolo-Juventus, De Zerbi: “Ora abbiamo un’identità, pronti per una partita difficile” (Di martedì 14 luglio 2020) “abbiamo trovato un’identità da tempo, da prima dei risultati raccolti ultimamente. Non dobbiamo venire meno nelle partite più difficili come quella con la prima della classe. Dovremo mettere ancora più attenzione. Una palla a Ronaldo e Dybala è diversa rispetto a un pallone che arriva ad un giocatore di media-bassa classifica“. Così Roberto De Zerbi alla vigilia di Sassuolo-Juventus, match valevole per la trentatreesima giornata. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i neroverdi affronteranno la capolista, forti di un ottimo ruolino di marcia che li tiene ancora in corsa per la zona Europa. “I tre punti con la Lazio hanno rafforzato l’entusiasmo e la convinzione – ha aggiunto De Zerbi -. Ma la partita è finita, ... Leggi su sportface

