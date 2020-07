Non solo Immuni, le app di tracciamento sono un fallimento globale (Di martedì 14 luglio 2020) L’app di tracciamento ‘Immuni’ è stata scaricata solo da un cittadino su dieci, ma il fallimento di questi software è a livello globale e non solo italiano. Per mesi si è parlato dall’app ‘Immuni‘ come dello strumento fondamentale per il tracciamento ed il controllo della diffusione della pandemia di Coronavirus. Tuttavia da quando l’app è … L'articolo Non solo Immuni, le app di tracciamento sono un fallimento globale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

marcocappato : Se l'Europa controlla che non buttiamo via soldi europei in spese clientelari ci fa solo un favore. - GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - NAPFLG : E la Polonia fa bene!Mentre il suo ex Partito prende a migliaia, solo clandestini i cui costi e livello di sicurez… - IvanoPioli : @DaliaDaliaanfo Non è incinta! È solo che devi leccare non soffiare -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Coronavirus, non solo assembramenti di piazza: a Roma e dintorni esplode la voglia di feste "selvagge" La Stampa The Batman: la produzione ripartirà a Settembre, riprese solo in studio?

Tale notizia non dovrebbe scoraggiare i fan in merito alla resa finale del film, dal momento che anche Tim Burton aveva ricreato la sua Gotham City a porte chiuse. L’estetica dei film di Christopher ...

Dpcm conferma restrizioni. Mascherine sempre nei luoghi chiusi. Discoteche e fiere off limits

“Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza”. È questo il concetto, esp ...

Tale notizia non dovrebbe scoraggiare i fan in merito alla resa finale del film, dal momento che anche Tim Burton aveva ricreato la sua Gotham City a porte chiuse. L’estetica dei film di Christopher ...“Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza”. È questo il concetto, esp ...