L’incendio del Narodni dom non fu una “aggressione fascista” Rinfreschiamo la memoria a Mattarella

Trieste, 14 lug – La vulgata filoslava fa iniziare ex abrupto le persecuzioni fasciste contro gli sloveni con l'incendio del Balkan – in cui aveva sede la Narodni Dom slovena – del 13 luglio 1920, spesso definito come la nascita dello squadrismo fascista: ma non fu così. L'eccidio di Spalato Ecco i fatti. Due giorni prima dell'incendio del Balkan, l'undici luglio, a Spalato nel corso di violenti incidenti con la minoranza croata, sono stati uccisi due italiani: il Comandante Tommaso Gulli e il suo motorista Sottocapo Aldo Rossi, della Regia Nave Puglia. Spalato – promessa dal Patto di Londra all'Italia – era amministrata, in attesa del trattato di pace, da una delegazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e dal 9 novembre del 1918 nella città dalmata erano presenti navi francesi e ...

