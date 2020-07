Le previsioni meteo per domani, 15 luglio. Irrompono TEMPORALI, ecco dove (Di martedì 14 luglio 2020) L’estate non sta vivendo la sua fase migliore, in questa parte centrale di luglio. La bella stagione non si sta certo distinguendo quest’anno per il caldo e la causa principale è l’assenza dell’anticiclone africano, che invece era ormai una costante fissa negli ultimi decenni. Al posto dell’anticiclone africano si osserva l’anticiclone delle Azzorre, ma anch’esso mostra una certa timidezza, lasciando spazio ad incursioni d’aria fredda ed instabile in Europa, fino alle nostre latitudini. L’Italia stessa è quindi vulnerabili alle incursioni di fronti nordici, veicolati da correnti fresche. Pensando alle estati vecchio stile, quelle fino agli anni ’70 e ’80, era l’anticiclone delle Azzorre a dominare in estate, con l’anticiclone africano relegato al ruolo di semplice ... Leggi su meteogiornale

