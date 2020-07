Juve Stabia, Manniello: “Che scempio arbitrale a Frosinone. Serie B falsata” (Di martedì 14 luglio 2020) Francesco Manniello, azionista della Juve Stabia, infuriato dopo la partita di Serie C contro il Frosinone, in cui la formazione di Fabio Caserta ha pareggiato 2-2. “Ci sono le immagini che dimostrano lo scempio che abbiamo subito a Frosinone” ha spiegato nel postpartita un infuriato Manniello, “il loro gol è in netto fuorigioco e le immagini lo dimostrano. Poi è stato annullato un gol regolare a Forte. In più ci è stato dato contro un rigore che invito tutti a vedere, con l’attaccante del Frosinone che era in fuorigioco. Noi facciamo enormi sacrifici, sia a livello economico sia lavorativo e vederlo vanificato per errori enormi, fatti dall’arbitro, non mi sta ... Leggi su sportface

