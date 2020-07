John Travolta: vita privata, chi è, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di martedì 14 luglio 2020) John Travolta e la sua vita privata. Del famoso attore e ballerino si è tornati a parlare da ieri a causa dell’ennesimo dramma della sua vita, la morte della moglie Kelly Preston. E’ stata la stessa star di Grease e Pulp Fiction a darne notizia ieri mattina con un sofferto post su Fb. La bella attrice hawaiana è scomparsa a soli 57 anni per un cancro al seno. E così John Travolta, di nuovo, torna alla ribalta per ragioni extra artistiche, legate alla sua vita personale, colpita da dolori e lutti di portata gigantesca. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è John Travolta: età, carriera e ... Leggi su pianetadonne.blog

