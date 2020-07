Firenzuola (Fi): bovino fuggito dalla stalla ritrovato ferito in un torrente dopo 5 giorni dai vigili del fuoco (Di martedì 14 luglio 2020) L'animale, che non era in grado di camminare, è stato sedato da un veterinario e poi portato via con un elicottero dei vigili del fuoco di Bologna insieme ai colleghi del comando di Firenze Leggi su firenzepost

