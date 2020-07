Dl Rilancio, Don Ciotti: “Non c’è una visione, manca il cambio di passo” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “È stato chiamato Decreto Rilancio, ma è assente quel cambio di passo senza il quale non può esserci ‘rilancio’ ma solo stanco procedere al ritmo di prima. Dunque più che rilancio, replica del già visto. Replica che non ci possiamo più permettere in un frangente delicato come questo, dove un cambiamento di metodo, di sostanza e di obiettivo – vista la pandemia e le sue conseguenze – non è più solo una scelta ma una necessità urgente”. Cosi’ Luigi Ciotti, presidente Libera e Gruppo Abele. Leggi su dire

