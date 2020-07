Diga di Campolattaro, il progetto svolta: “Mai più crisi idriche in Campania” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’obiettivo è di quelli importanti: rendere la Campania autonoma dal punto di vista idrico. E messa così, appare più che giustificato il mega investimento, 480milioni di euro (ma si attendono ulteriori risorse dal Governo centrale), deciso dalla Regione per realizzare le opere necessarie alla potabilizzazione delle acque della Diga di Campolattaro. “Parliamo di una iniziativa realmente capace di cambiare un territorio. Decisiva per l’agricoltura, perchè potremo irrigare 15mila ettari di terreno nel Beneventano, ma anche per le comunità perchè contiamo di risolvere una volta e per tutte le crisi idriche della Campania. Con la Diga a regime, non dovremo più chiedere acqua a nessuno: nè al Molise nè ... Leggi su anteprima24

