Caso Epstein: nessuna scarcerazione per Ghislaine Maxwell (Di martedì 14 luglio 2020) Si riaccendono i riflettore sul Caso Espstein: la complice del finanziere, Ghislaine Maxwell, richiede la propria scarcerazione: ecco la cifra. Nuove e scottanti novità sul Caso di Jeffrey Edward Epstein, criminale statunitense, arrestato per abusi sessuali e poi morto in carcere. Oggi. al centro della scena, ricompare un’altra figura: quella di Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere sopra citato, coinvolto, tra le altre cose, in un traffico internazionale di minorenni. La “causa” in questione sarebbe la richiesta di scarcerazione della donna per una cospicua somma di denaro. I procuratori di New York, che seguono e tengono il Caso in pugno, hanno chiesto al giudice di respingere, ... Leggi su bloglive

SebyRusso3 : Sul caso Epstein, non solo Ghislaine Maxwell ci sono altre quattro brave donne: Sarah Kellen, Lesley Groff, Adrian… - Itinara : RT @VNotKind: @Angelus32071022 lo hanno chiamato così è un divano in vendita e Ghislaine non è un caso ci sono descritte le coordinate dell… - VNotKind : @Angelus32071022 lo hanno chiamato così è un divano in vendita e Ghislaine non è un caso ci sono descritte le coord… - kaiman50cc : Sesso, potere e suicidi: tutto quello che c'è da sapere sul caso Epstein - Maxim22170 : @GenoveffaReloa1 Tom Hanks fa parte di una famosa lista sul caso Epstein. -