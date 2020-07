Campanelli e serrature smart: i migliori da comprare (Di martedì 14 luglio 2020) In una casa intelligente anche Campanelli e serrature devono essere smart! E per “smart” non intendiamo che debbano collegarsi ad Internet e dirci che tempo fa (o altre cose inutili), ma – proprio come insegna leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : Campanelli serrature Keyline e la chiave antibatterica per evitare superfici contaminate Il Gazzettino Casa vacanze, falla diventare intelligente

Le seconde case per il mare sono sempre più considerate immobili da condividere con gli amici o su piattaforme di affitto breve come Airbnb. La manutenzione, visti i ritmi sempre più frenetici di lavo ...

Keyline e la chiave antibatterica per evitare superfici contaminate

CONEGLIANO Una chiave speciale, non per aprire serrature, ma per evitare il contatto della pelle con oggetti che potrebbero essere contaminati dal Covid (o altro). È l'ultima ingegnosa invenzione mess ...

Le seconde case per il mare sono sempre più considerate immobili da condividere con gli amici o su piattaforme di affitto breve come Airbnb. La manutenzione, visti i ritmi sempre più frenetici di lavo ...CONEGLIANO Una chiave speciale, non per aprire serrature, ma per evitare il contatto della pelle con oggetti che potrebbero essere contaminati dal Covid (o altro). È l'ultima ingegnosa invenzione mess ...