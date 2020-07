Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Gattuso non mi sorprende, ha dato ordine e disciplina” (Di martedì 14 luglio 2020) Bologna-Napoli, Mihajlovic elogia Gattuso Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il... L'articolo Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Gattuso non mi sorprende, ha dato ordine e disciplina” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Napoli Bologna-Napoli: due recuperi importanti in casa rossoblu Tuttobolognaweb BOLOGNA - Mihajlovic: "Io e Gattuso siamo simili, ci mettiamo passione, Napoli squadra di qualità"

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Napoli. Ecco quanto ha affermato: “Il nostro è un lavoro, ma se lo f ...

Mihajlovic: "Io in panchina con passione come Gattuso"

