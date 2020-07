Age of Empires 3: Definitive Edition potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo (Di martedì 14 luglio 2020) La Definitive Edition di Age of Empires 3 potrebbe essere molto vicina.Microsoft ha annunciato qualche tempo fa che Age of Empires 3 avrebbe ottenuto lo stesso trattamento Definitive Edition di cui hanno goduto entrambi i suoi predecessori. La closed beta del gioco è stata effettivamente avviata all'inizio di quest'anno, ma la società non ha condiviso più alcun aggiornamento da allora.Ora, secondo l'ente di classificazione brasiliano, il gioco potrebbe essere in procinto di essere lanciato. L'ente, infatti, ha recentemente classificato Age of Empires 3: Definitive Edition, come riportato su Resetera.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #AgeofEmpires3: Definitive Edition vicino all'uscita? - eCrabe_Doudou : RT @InstantGamingIT: Age of Empires III: Definitive Edition valutato in Brasile, suggerendo un'uscita imminente - InstantGamingIT : Age of Empires III: Definitive Edition valutato in Brasile, suggerendo un'uscita imminente - italian_lawyer : ITA: Age of Empires con la crew di scappati di casa + Einaudi - fg_tera : @IamCristinini Age of Empires 2 uwu -

