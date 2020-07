Un uomo pakistano nudo ha realmente tentato di molestare una donna a Gallipoli, ma le immagini condivise da Matteo Salvini si riferiscono a un altro caso di cronaca (Di lunedì 13 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Lunedì 13 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine pubblicata l’11 luglio su Twitter dall’account ufficiale di Matteo Salvini secondo cui a Gallipoli (Lecce) un uomo pakistano si sarebbe «abbassato pantaloni e mutande» e avrebbe «provato a molestare una donna per strada». Il testo è accompagnato da due fotografie censurate che testimonierebbero gli avvenimenti, recanti il logo della testata ... Leggi su facta.news

i_bruce_fan : RT @MPSkino: ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??… - Bulla_Adriano : RT @S0ndaggista: Quale personaggio è così vile da diffonderere un video in cui un uomo con problemi mentali è descritto come un pakistano m… - giopuntoer : RT @MPSkino: ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??QUESTA è una fake-news?? ??… - EIisaaaa : RT @Marco_Rizzo: La #Bestia diffonde il video di un uomo nudo in giro per strada, “un molestatore pakistano a Gallipoli”. Il video invece r… - LNervously : RT @S0ndaggista: Quale personaggio è così vile da diffonderere un video in cui un uomo con problemi mentali è descritto come un pakistano m… -