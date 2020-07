Torna a Trapani dal 24 al 26 luglio 2020 Stragusto. (Di lunedì 13 luglio 2020) Stragusto, il Festival del cibo da strada e dei mercati, ormai giunto alla dodicesima edizione, non poteva far mancare la sua festosa presenza anche quest’anno, ma con una formula particolare, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid19 e a sostegno dei ristoratori del territorio. Quest’anno, infatti, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del... L'articolo Torna a Trapani dal 24 al 26 luglio 2020 Stragusto. puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Torna dal 24 al 26 luglio 2020 Stragusto ... anche essere consegnate direttamente a domicilio con la formula “Delivery” (solo per la città di Trapani). Vi sarà inoltre la possibilità di assaporare i ...

Riserva dello Zingaro, calette riaperte ma con le limitazioni

Riaprono, in parte, le calette dello Zingaro e da ieri si è tornati a fare il bagno in sicurezza. Anche nei giorni scorsi i bagnanti vi si recavano, ma in presenza di un divieto assoluto. Solo la cale ...

