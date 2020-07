Tenet e Mulan: le date di uscita saranno nuovamente posticipate? (Di lunedì 13 luglio 2020) La data di uscita di Tenet e Mulan potrebbe subire un ulteriore slittamento a causa della situazione legata al Coronavirus negli USA. Tenet e Mulan potrebbero non essere distribuiti come previsto nel mese di agosto negli Stati Uniti. Il sito di Variety ha infatti pubblicato online le dichiarazioni di alcuni esperti del settore che sostengono sia quasi impossibile procedere secondo le tempistiche annunciate. Eric Handler, analista di MKM Partners, è infatti convinto che Tenet non debutterà nelle sale il 12 agosto, probabilmente non potendo contare sulle sale di stati come la Florida, il Texas e la California. La situazione a New York, inoltre, non è particolarmente favorevole e il film diretto da Christopher Nolan non potrebbe quindi sfruttare la presenza degli ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet e Mulan: le date di uscita saranno nuovamente posticipate? - badtasteit : #Tenet e #Mulan potrebbero slittare ancora, i cinema inglesi chiedono che la distribuzione cambi approccio - NerdylandI : RT @arcadiacinema: Aggiornamento: A causa di ulteriori spostamenti delle date di uscita dei Nuovi Film tra cui #onward-Oltre la magia, #Te… - arcadiacinema : Aggiornamento: A causa di ulteriori spostamenti delle date di uscita dei Nuovi Film tra cui #onward-Oltre la magia… - SleeplessFandom : ?? PODCAST IN DIRETTA: Recap News Cinema & Serie Tv su @Spreaker #batwoman #jurassicworld #kingsman #lucifer #mulan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet Mulan Tenet e Mulan: le date di uscita saranno nuovamente posticipate? Movieplayer.it Tenet e Mulan: le date di uscita saranno nuovamente posticipate?

La data di uscita di Tenet e Mulan potrebbe subire un ulteriore slittamento a causa della situazione legata al Coronavirus negli USA. Tenet e Mulan potrebbero non essere distribuiti come previsto nel ...

La grande crisi di cinema e teatri. Piparo: «A rischio le strutture private», Anec Lazio: «Perso 28 milioni in tre mesi»

ROMA – Da quasi un mese è consentito andare al cinema, eppure nel Lazio solo una decina di strutture cinematografiche (con circa 40 sale) ha riaperto, a fronte di zero teatri, con una perdita di 24 mi ...

La data di uscita di Tenet e Mulan potrebbe subire un ulteriore slittamento a causa della situazione legata al Coronavirus negli USA. Tenet e Mulan potrebbero non essere distribuiti come previsto nel ...ROMA – Da quasi un mese è consentito andare al cinema, eppure nel Lazio solo una decina di strutture cinematografiche (con circa 40 sale) ha riaperto, a fronte di zero teatri, con una perdita di 24 mi ...