Santa Sofia: Erdogan ci sta dando una lezione (e non lo fermeremo a colpi di Unesco) (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – È l’ultima decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan: riconvertire (udite udite), la basilica di Santa Sofia in moschea. Proprio il 10 luglio scorso il Consiglio di stato turco ha annullato il decreto Atatürk, cancellando la trasformazione della Moschea in Museo avvenuta nel lontano 1935. Lo stesso giorno, il Presidente Erdogan con un decreto presidenziale ha riaperto al culto islamico la Basilica. Quale Occidente? Quello di Black lives matter? Decisione che ha suscitato l’ira di più di un’anima occidentale e sdegno dello stesso Matteo Salvini con una reazione di stizza per farsi bello con l’atlantismo filo americano di noialtri: “La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa ... Leggi su ilprimatonazionale

