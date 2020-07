Raggirava i fan da un falso profilo di Red Canzian: arrestato truffatore (Di lunedì 13 luglio 2020) Aveva creato un falso profilo di Red Canzian e da lì truffava i follower su Instagram. La sua strategia era quella di promettere ai fan una tessera speciale per un fan club - poi rivelatosi inesistente - del bassista dei Pooh, con una cifra minima pari a 1000 euro. Ad attirare i fan era il nome dell'account, redCanzian official che differiva di poco da quello reale dell'artista nonostante lo spazio tra le due parole e l'assenza del bollino blu di certificazione. Una collaboratrice dell'artista lo aveva riportato al diretto interessato che subito si era adoperato per segnalare e denunciare quel profilo. La Polizia di Treviso si era subito messa all'opera. I fan venivano attirati dall'opportunità di acquistare una tessera che, addirittura, li avrebbe agevolati a trovare sconti e ingressi ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Raggirava fan Raggirava i fan da un falso profilo di Red Canzian: arrestato truffatore OptiMagazine Raggirava i fan da un falso profilo di Red Canzian: arrestato truffatore

Aveva creato un falso profilo di Red Canzian e da lì truffava i follower su Instagram. La sua strategia era quella di promettere ai fan una tessera speciale per un fan club – poi rivelatosi ...

Aveva creato un falso profilo di Red Canzian e da lì truffava i follower su Instagram. La sua strategia era quella di promettere ai fan una tessera speciale per un fan club – poi rivelatosi ...