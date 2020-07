Ragazze sequestrate e minacciate per farle prostituire: presta coppia di sfruttatori (Di lunedì 13 luglio 2020) Sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona e estorsione: sono le accuse nei confronti delle due persone arrestate la scorsa settimana al termine di un’indagine durata quasi un anno. Era infatti l’agosto del 2019 quando gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia apprendevano di tre ragazzine marocchine obbligate a prostituirsi da una coppia di loro connazionali. I due non solo obbligavano le giovani alla prostituzione e a dare loro tutti i proventi, ma le chiudevano in un alloggio impedendo loro di uscire. I clienti invece prendevano accordi e pagavano direttamente i due uomini e poi si recavano nell’appartamento di corso Moncalieri. Le tre Ragazze erano anche ricattate: se provavano a ribellarsi venivano minacciate di vedere diffusi loro video e immagini hard anche nel Paese di ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Ragazze sequestrate e minacciate per farle prostituire: presta coppia di sfruttatori #Torino - OrlandoStier68 : #RISORSAINPS ?? Ragazze sequestrate e violentate in un magazzino: condannato un 24enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazze sequestrate Ragazze sequestrate e minacciate per farle prostituire: presta coppia di sfruttatori Nuova Società Segregate in casa, malmenate e costrette a prostituirsi: la polizia ferma una coppia di aguzzini

Infatti, la coppia di sfruttatori malmenò e derubò di una collanina d’oro, nonché del passaporto, una delle ragazze, per impedirle di tornare ... concorrente nei reati di sfruttamento della ...

Chiuse in casa e costrette a prostituirsi "altrimenti diffondiamo i video": tre ragazze liberate

Avevano rinchiuso in una casa di corso Moncalieri tre rafazze marocchine obbligandole a prostituirsi e pretendendone tutti gli introiti. Per questa ragione, mercoledì 8 luglio 2020, gli agenti del com ...

Infatti, la coppia di sfruttatori malmenò e derubò di una collanina d’oro, nonché del passaporto, una delle ragazze, per impedirle di tornare ... concorrente nei reati di sfruttamento della ...Avevano rinchiuso in una casa di corso Moncalieri tre rafazze marocchine obbligandole a prostituirsi e pretendendone tutti gli introiti. Per questa ragione, mercoledì 8 luglio 2020, gli agenti del com ...