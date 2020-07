Partecipa a Covid Party, muore 30enne in Texas: "Ho fatto un errore" (Di lunedì 13 luglio 2020) Un uomo di 30 anni è morto in Texas a causa degli effetti del coronavirus, che ha contratto dopo aver Partecipato ad un “Covid Party”, cioè feste nel quale si invitano persone contagiate per vedere se ci si infetta. Spesso lo si fa per scommessa: chi prende il virus vince una posta in denaro. A riportare la notizia è un ufficiale sanitario del Texas.Secondo la dottoressa Jane Appleby, primario al Methodist hospital di San Antonio, “prima di morire, il paziente ha guardato le infermiere ed ha detto ’credo di aver fatto un errore. Pensavo fosse una bufala, ma non lo è”. La dottoressa ha spiegato che nel suo ospedale stanno aumentando i casi di persone infette che hanno tra i 20 e i 30 anni: “Per favore ... Leggi su huffingtonpost

