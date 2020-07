Naya Rivera: Lea Michele lascia Twitter tra le critiche per non aver commentato la scomparsa dell'attrice (Di lunedì 13 luglio 2020) Lea Michele ha lasciato Twitter dopo essere stata bersagliata dai troll per aver evitato di commentare la scomparsa della collega Naya Rivera. Lea Michele ha cancellato l'account Twitter dopo essere stata presa di mira dai troll per non aver commentato la scomparsa di Naya Rivera, sua collega in Glee. Dopo la sparizione di Naya Rivera, che non ha fatto ritorno sulla barca affittata insieme al figlio di quattro anni durante una gita sul Lago Piru, in California, l'account Twitter di Lea Michele è stato taggato ripetutamente da fan e troll che le chiedevano ... Leggi su movieplayer

