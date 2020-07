Napoli, De Laurentiis attacca la Lega: “folle far ripartire la A il 12 settembre. Osimhen? Potrebbe essere in ritiro” (Di lunedì 13 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis non è mai banale, nemmeno quando presenta la sede del prossimo ritiro del Napoli, che di estivo non avrà poco considerando lo slittamento della stagione a causa del Coronavirus. Francesco Pecoraro/Getty ImagesIl numero uno del Napoli ha parlato in conferenza stampa all’Hotel Britannique, lanciando subito una frecciata alla Lega: “l’impostazione un po’ folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c’è anche la pausa per le nazionali come ti alleni? Poi è vero che non tutti ad agosto hanno l’Europa, ma in Europa ci sono le squadre che fatturano anche per gli altri. Secondo me la Serie A ... Leggi su sportfair

