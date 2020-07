MotoGP, c’è l’ufficialità: Franco Morbidelli in Yamaha Petronas per altri due anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il team Yamaha Petronas Sepang Racing Team ha annunciato il prolungamento del contratto di Franco Morbidelli per altre due stagioni: il pilota romano, trapiantato da anni a Tavullia e approdato nella top class del motomondiale nel 2018, resterà infatti con la squadra malese anche per le stagioni 2021 e 2022 del mondiale MotoGP. Ecco le parole del team principal, Razlan Razali, al perfezionamento dell’accordo: “Siamo lieti di confermare che Franky Morbidelli continuerà con noi: è un pilota di grande talento e una grande risorsa per il team. Il suo rinnovo è sempre stato nei nostri piani ed è benefico, sia per lui, sia per noi confermare che correrà per noi nel 2021 e 2022 ora. Franky ha il potenziale per ... Leggi su sportface

