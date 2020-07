Milan, che schiaffo di Capello a Rangnick: “non ha mai fatto nulla di importante, con lui il club perderà un anno” (Di lunedì 13 luglio 2020) Stefano Pioli ha dato un’impronta al suo Milan, ma sembra che il prossimo 3 agosto dovrà svuotare il suo armadietto a Milanello per lasciarlo a Ralf Rangnick, indipendentemente da come andrà la stagione. Marco Luzzani/Getty ImagesUna scelta, quella della società rossonera, che non trova assolutamente d’accordo Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, per esprimere il proprio parere sulla vicenda: “Rangnick non lo conosco, è un allenatore che ha fatto cose interessanti in Germania, ma non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce, sarebbe un anno zero e perderebbe ancora un campionato. Pioli è riuscito a dare una mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva. Conte? ... Leggi su sportfair

