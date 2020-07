Migranti positivi: seconda nave per la quarantena (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Ministero dell’Interno è al lavoro per cercare di trovare una soluzione per i Migranti trovati positivi al Coronavirus in arrivo nelle nostre coste, dopo che un’altra nave la Moby Zaka è ancorata a Porto Empedocle. Arriverà quindi una seconda nave da collocare tra Sicilia e Calabria per i Migranti in quarantena dopo gli ultimi casi di contagio in Calabria con ben 28 positivi. Il piano del Viminale: cosa prevede Il Ministero dell’Interno insieme alla protezione civile e quello delle infrastrutture sta cercando con un provvedimento d’urgenza di individuare una seconda nave in tempi veloci. In particolare attraverso una trattativa privata o una requisizione in modo che ... Leggi su quotidianpost

