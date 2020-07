Juve, cambio in dirigenza: via il CFO Re (Di lunedì 13 luglio 2020) Juve nuovo CFO – La Juventus ha un nuovo Chief Financial Officer. Come si legge in un comunicato pubblicato sul proprio sito web dalla società bianconera, l’incarico è stato affidato a Stefano Bertola, che subentra così a Marco Re come direttore dell’area finanziaria. Questo il comunicato del club: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto … L'articolo Juve, cambio in dirigenza: via il CFO Re è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

