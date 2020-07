Italia 1, palinsesto autunno 2020: tutti i programmi (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono usciti i listini delle reti free del Biscione, Italia 1 compresa. Per la rete 'giovane' di Mediaset si prospetta un inizio autunno ricco di conferme. Scopriamo insieme come si comporrà la programmazione tra il 6 settembre ed il 31 ottobre 2020.Iniziamo dalle trasmissioni del day time mattutino: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8:40 circa è confermato l'appuntamento per i bambini Latte e cartoni, stabilmente nel palinsesto di rete dalla fine del 2014. Nel weekend la fascia dalle 7 alle 8 sarà occupata dalle sit-com, Latte e cartoni sarà trasmesso dalle 8 alle 9:30. Seguiranno i telefilm sino alle soglie della prima edizione di Studio Aperto, in onda alle 12:25.Italia 1, palinsesto autunno 2020: ... Leggi su blogo

TeamSaiyajin : [ DRAGON BALL IN TV ] Palinsesto 13 Luglio - 19 Luglio 2020 ?? Italia 2: Dragon Ball Super ?? Boing: Dragon Ball Sup… - ParmaPsi : RT @EnricoGallicani: #techetechete è una delle più belle trasmissioni televisive Mausica, canzoni che hanno fatto la cultura dell'italia L'… - Cateryna_78 : RT @EnricoGallicani: #techetechete è una delle più belle trasmissioni televisive Mausica, canzoni che hanno fatto la cultura dell'italia L'… - EnricoGallicani : #techetechete è una delle più belle trasmissioni televisive Mausica, canzoni che hanno fatto la cultura dell'italia… - italia_power : ??????????????.. Aggiornamento Palinsesto.. Vi ricordiamo il nuovo appuntamento per tutti gli appassionati della monopos… -