Intelligenza artificiale tra ricerca e investimenti (Di lunedì 13 luglio 2020) L’AI Index 2019 Annual Report, redatto dall’istituto Human-Centered Artificial Intelligence dell’università di Stanford, mostra quale sia il livello di influenza dell’Intelligenza artificiale all’interno della società. In questo articolo analizzeremo l’impatto accademico, economico e sociale dell’IA. Il report indica che, tra il 1998 e il 2018 il volume di articoli scientifici di IA è cresciuto di oltre il 300% e rappresenta circa il 3% di tutte le pubblicazioni. Negli anni, i paesi europei sono stati i principali autori arrivando a sfiorare il 27% (2018) di tutte le pubblicazioni nel settore ma sono stati recentemente superati dalla Cina, che ha toccato il 28% nel 2018. Al terzo posto gli USA con circa il 18%. Da un punto di vista economico e industriale, però, l’Europa compie ... Leggi su bufale

HuffPostItalia : “Non dobbiamo avere paura dell’Intelligenza artificiale, ma preoccuparci della stupidità naturale”. Intervista a Fa… - Noovyis : (Intelligenza artificiale tra ricerca e investimenti) Playhitmusic - - QuestIT_Siena : RT @Exprivia_Italy: Come cambiano i servizi erogati dalle #banche con le tecnologie di Intelligenza Artificiale? Ne parleremo durante il #w… - chidambara09 : RT @GradedSpa: #DigitalTransformation, che cosa potrebbe succedere alle nostre industrie grazie alla #strategia italiana per l’Intelligenza… - NewsDigitale : #news #notizie #tecnologia:In Italia i Google Pixel Buds, auricolari con traduzione Si adattano allì'orecchio e usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza artificiale

CorCom

Una su tre fornisce servizi per la stampa 3D. Ma ancora appena l’1% è in grado di sostenere le imprese nelle tecnologie di “frontiera” come la Blockchain e l’intelligenza artificiale. Le parole del ...Roma, 13 lug 18:08 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con il segretario generale dell’Organizzazione per la coope ...