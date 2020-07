Gattuso: «Maldini può solo far bene al Milan. Io spero di restare a lungo a Napoli…» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan: queste le sue parole Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan: questi i ricordi degli anni in rossonero. Maldini – «Se deve rimanere al Milan? La famiglia Maldini ha scritto la storia del calcio Milan. Può solo far bene» Milan – «Emozione? Tanta. Ricordi da giocatore, due anni intensi da allenatore e sapete che da bambino ho sempre tifato per i colori rossonero. Poi dopo il fischio d’inizio volevo difendere il Napoli e vincere la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

