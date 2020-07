Casting Temptation Island VIP 2020: come partecipare al reality, ecco il modulo da compilare (Di lunedì 13 luglio 2020) Temptation Island VIP 2020 inizia a prendere forma e negli ultimi giorni online è stata attivata la pagina dedicata ai Casting del programma di Canale 5 che offre l’opportunità di candidarsi per entrare a far parte del cast del reality show. Tutti coloro che volessero tentare di partecipare a Temptation Island VIP 2020 possono seguire le istruzioni riportate sui canali social del programma Mediaset e compilare il modulo con i propri dati per partecipare alle selezioni e sostenere il provino. Temptation Island VIP 2020: come partecipare ai Casting Le selezioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Casting #TemptationIslandVIP 2020: come partecipare al reality, ecco il modulo da compilare - AreUBlack : Raga ho deciso, il prossimo anno faccio i casting per fare la tentatrice a Temptation, è un lavoro duro, ma qualcun… - garymilano94 : @_Alessio_88 Il casting della nuova edizione di Temptation Island, con plot twist - TemptationITA : Vuoi partecipare a #TemptationIsland? I casting sono aperti! Cosa aspetti, iscriviti subito qui:… -

Ultime Notizie dalla rete : Casting Temptation Casting Temptation Island VIP 2020: come partecipare al reality, ecco il modulo da compilare Il Corriere della Città Palinsesti Canale 5 tra fiction, sport e reality: cosa vedremo da settembre

E’ tempo di pensare a quello che vedremo in tv da settembre e da Publitalia arrivano le certezze relative ai palinsesti Mediaset. In questo articolo ci concentriamo principalmente sul palinsesto di Ca ...

Temptation Island con Alessia Marcuzzi da settembre su Canale5, ci saranno coppie Vip e Nip

Temptation Island andrà in onda in una doppia ... La produzione del reality ha fatto ripartire i casting e lo ha annunciato con una serie di post pubblicati attraverso i canali social del programma.

E’ tempo di pensare a quello che vedremo in tv da settembre e da Publitalia arrivano le certezze relative ai palinsesti Mediaset. In questo articolo ci concentriamo principalmente sul palinsesto di Ca ...Temptation Island andrà in onda in una doppia ... La produzione del reality ha fatto ripartire i casting e lo ha annunciato con una serie di post pubblicati attraverso i canali social del programma.