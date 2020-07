Barcellona, Bartomeu: “Ferma la trattativa per Lautaro. Messi? Rimarrà sicuramente” (Di lunedì 13 luglio 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, tocca diversi temi bollenti tra mercato e Var. Il numero uno blaugrana, ospitato a Onze, trasmissione di TV3, ha confermato alcuni pensieri sulla moviola e sugli arbitraggi ma si è soffermato in modo particolare sul futuro e sui possibili affari che vedranno coinvolto il suo club: Lautaro Martinez e Messi le situazioni più calde in questo momento. “Il prossimo mercato sarà molto particolare. I grandi club si vedranno limitati dai problemi economici, ma il Barça è sempre un protagonista del mercato”, ha esordito Bartomeu in riferimento alla prossima campagna acquisti del Barcellona. E proprio sul bomber argentino dell’Inter, arriva la conferma sulla situazione: ... Leggi su sportface

