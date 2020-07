Autostrade, per analisti con revoca si rischia default da 19 miliardi (Di lunedì 13 luglio 2020) La revoca delle concessioni autostradali provocherebbe l'immediato fallimento di Autostrade per l'Italia, con effetti a catena per la controllante Atlantia e un probabile default del debito complessivo per 19 miliardi di euro. Questa la stima degli analisti, che spiegano così il crollo del titolo di Atlantia in borsa. In particolare, in caso di revoca delle concessioni, Aspi dovrebbe dichiarare fallimento tenendo anche presente che con il decreto Milleproroghe sono venute a mancare le risorse per il ripagamento di quasi 10 miliardi di debito complessivo. A catena l`impatto si ripercuoterebbe poi sul ripagamento di 9 miliardi di debito di Atlantia (che controlla l`88% del capitale di Autostrade per l'Italia ed è garante ... Leggi su ilfogliettone

