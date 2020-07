?Autostrade, Conte: «Revoca più vicina». Ma si tratta ancora (Di lunedì 13 luglio 2020) Schierarsi per la Revoca, puntando ad ottenere ancora dai Benetton un ulteriore e corposo passo indietro. Magari dall?88%, al 30 se non al 5%, anche se non si capisce chi sottoscriverà... Leggi su ilmessaggero

bendellavedova : Conte orientato alla nazionalizzazione di Autostrade. Avrà un progetto industriale: più efficienza nella gestione e… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Interviste a Salvini, Conte, Di Maio… - fanpage : #Autostrade, Il premier #Conte durissimo: 'Risposta quasi imbarazzante' - NewsMondo1 : Autostrade, Renzi ‘boccia’ Conte: ‘Difficile la revoca. Il populismo urla slogan, la politica propone soluzioni’… - massimo_fares : RT @LaNotiziaTweet: I #Benetton ci credono tutti fessi. #Conte: 'Non hanno ancora capito che il Governo non accetterà di sacrificare il ben… -