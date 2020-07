Alvino posta le vecchie accuse di ADL ai vertici arbitrali: "Ma quando finirà la pena per lesa maestà?" (Di lunedì 13 luglio 2020) "Fine pena mai? Ma la punizione a De Laurentiis per il delitto di lesa maestà quando scade?". Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Alvino posta le vecchie accuse di ADL ai vertici arbitrali: 'Ma quando finirà la pena per lesa maestà?' -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino posta

IlNapolista

"Fine pena mai? Ma la punizione a De Laurentiis per il delitto di lesa maestà quando scade?". Così scrive sui social Carlo Alvino, che riprende un vecchio articolo della Gazzetta in cui veniva riporta ...Inoltre aggiunge: "Forse Osimhen sta pensando sull'arrivo al Napoli proprio perché sa che qui non sarà facile dire addio come succede in altri posti. E' pure una soddisfazione per i tifosi e gli addet ...