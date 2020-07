Vicari: “L’autogol contro il Milan non ci ha fatto bene. Oggi proveremo a reagire” (Di domenica 12 luglio 2020) Francesco Vicari, nel pre-partita di Genoa-Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. “L’autogol contro il Milan non ha fatto bene a nessuno, avevamo fatto una gara importante. Abbiamo provato a reagire, senza successo. Cercheremo di avere una reazione Oggi”. Foto: Sito ufficiale Spal L'articolo Vicari: “L’autogol contro il Milan non ci ha fatto bene. Oggi proveremo a reagire” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

