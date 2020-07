Venezia-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Venezia-Pescara sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Scontro salvezza e per evitare i playout al Penzo, dove i lagunari ospitano gli abruzzesi in questo scontro in cui probabilmente chi dovesse vincere potrebbe fare il passo decisivo. Calcio d’inizio alle ore 21 di lunedì 13 luglio, diretta tv non disponibile e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

Venezia-Pescara sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Scontro salvezza e per evitare i ...La partita Venezia – Pescara del 13 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B VENEZIA – Do ...