Udinese, Sema: «Non sono assillato dall’idea di tornare in Premier» (Di domenica 12 luglio 2020) Ken Sema, esterno dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Ken Sema, esterno dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «La serie A è difficile. Ero abituato a giocare offensivo, attaccando con l’uno contro uno, qui bisogna difendere. Ma è un campionato molto bello, mi piace». FUTURO – «Non sono assillato dall’idea di tornare in Premier. So che sono in prestito, ma penso soltanto a migliorarmi, voglio crescere. Il resto non è importante. Oggi non vedo l’ora di tornare in campo contro la Samp dopo la ... Leggi su calcionews24

Probabili formazioni Udinese Sampdoria : Quagliarella titolare - torna Sema Probabili formazioni Udinese Sampdoria : ancora panchina per Fabio Quagliarella , Gotti conferma Lasagna-Okaka Scontro salvezza tra due squadre in un buon momento di forma. I friulani sono tredicesimi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, ...

: ancora panchina per Fabio , Gotti conferma Lasagna-Okaka Scontro salvezza tra due squadre in un buon momento di forma. I friulani sono tredicesimi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, ... Udinese - Sema : «Sono felicissimo qui - con la società valuteremo il da farsi» Ken Sema , centrocampista esterno dell’ Udinese , ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: queste le parole del bianconero Ken Sema , centrocampista esterno dell’ Udinese , ha parlato a Il Gazzettino della ripresa del campionato e del suo ...

Ken , centrocampista esterno dell’ , ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: queste le parole del bianconero Ken , centrocampista esterno dell’ , ha parlato a Il Gazzettino della ripresa del campionato e del suo ... Udinese - Sema : «Ripresa Serie A? Vedremo se estendere contratto» Ken Sema, esterno dell’Udinese in prestito dal Watford, ha commentato la sua situazione contrattuale coi bianconeri Non ci sono ancora certezze per quanto riguarda il destino dei calciatori in prestito. Ken Sema, attualmente in forza ...

Marcamat0 : #Udinese, #Sema: “Qui non mi manca nulla, con #Gotti sto bene” - zazoomblog : Probabili formazioni Udinese Sampdoria: Quagliarella titolare torna Sema - #Probabili #formazioni #Udinese - IlBlogdiAndy : #SerieA #GiudiceSportivo partite di ieri 1 giornata #Soriano @BfcOfficialPage #Carboni @CagliariCalcio… - TuttoFanta : TABELLINO #Udinese - #Genoa 2 - 2 ?: #Fofanà, #Lasagna #Pandev #Pinamonti ???: #DePaul, #Fofanà ??: Pinamonti -3… - Udinese_1896 : #UdineseGenoa 1-0 68' - Terzo cambio per l'Udinese: esce Sema, entra Zeegelaar #ForzaUdinese ???? -