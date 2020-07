Scambio di like tra il conduttore Stefano De Martino ed Emma Marrone (Di domenica 12 luglio 2020) Stefano De Martino ed Emma Marrone si scambiano i like su Instagram. Succede adesso che Stefano si è lasciato con Belen Rodriguez, una rottura la loro avvenuta due mesi fa circa, durante il lockdown, quando Stefano ha fatto la valigia ed è partito da Milano per tornare a Napoli, nella sua terra, dove lavora per registrare le puntate del programma Made in Sud. Lo Scambio di like tra i due ex fidanzati I like di Emma sono sempre più presenti sul profilo dell’ex ballerino di Amici, che pubblica foto che riguardano il presente, lasciandosi andare anche a qualche video nostalgico. Proprio ad Amici, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, i ... Leggi su pianetadonne.blog

infoitcultura : Stefano De Martino, torna lo scambio di like con Emma Marrone - ilgiornale : Scambio di like tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, che ha interagito con gli ultimi post dell'ex ballerino, or… - piangopertutto : @kaYoozz Sii ho fatto il per la prima volta nella mia via il primo passo e gli ho scritto perché avevamo avuto uno… - prosciuttoking0 : Ti va uno scambio di like? — Da dove inizio a metterteli anonimo? - lellone28__ : 00:09 a TUTTE le persone con la quale ho avuto anche solo uno scambio di commenti o like, grazie mille a tutti vi voglio bene???????? -