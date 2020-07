Orde di migranti positivi? Santelli oltre Salvini: "Conte, adesso basta". Pronta a chiudere i porti: senza precedenti (Di domenica 12 luglio 2020) In Calabria sono arrivati alcuni immigrati positivi al coronavirus. Per Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, l'unica soluzione è “la requisizione di unità navali, da dislocare davanti alle coste delle regioni italiane maggiormente interessate, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e in caso di positività la quarantena obbligatori. Non esiterò ad agire, vietando gli sbarchi in Calabria”. La governatrice continua “Mi aspetto una risposta rapidissima da parte del Governo e avverto che, in caso contrario, non esiterò ad agire, esercitando i miei poteri di ordinanza per emergenza sanitaria, vietando gli sbarchi in Calabria - conclude Santelli -. Voglio evitare un braccio di ferro con il ... Leggi su liberoquotidiano

Renzi abbaia ma sulla Giustizia non morde. Incassato il contentino sui migranti - l’ex rottamatore semina nuovi veleni sul Governo Matteo Renzi , come spesso abbiamo scritto, ha un piano ben preciso fatto di una costante guerriglia al Governo di cui fa parte. Continua a rilanciare, in una partita a poker snervante che vede nel premier Conte il suo chiodo fisso. E così, ...

Matteo , come spesso abbiamo scritto, ha un piano ben preciso fatto di una costante guerriglia al di cui fa parte. Continua a rilanciare, in una partita a poker snervante che vede nel premier Conte il suo chiodo fisso. E così, ... I migranti in arrivo a Trieste - Lampedusa del Nordest Fonte foto: Fausto BiloslavoI migranti in arrivo a Trieste, Lampedusa del Nordest 1Sezione: Cronache Fausto Biloslavo migranti afghani e pakistani rintracciati dalla polizia in arrivo a Trieste dal confine sloveno

Calabria, Jole Santelli dopo lo sbarco di immigrati positivi al coronavirus: "Conte faccia qualcosa, o chiudo i porti"

