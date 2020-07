Lecce, Liverani: “Queste partite vanno vinte. La squadra è viva” (Di domenica 12 luglio 2020) L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Cagliari, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Liveranicaption id="attachment 967217" align="alignnone" width="300" Liverani Lecce (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide abbastanza clamorose. Abbiamo concesso un paio di cross, ma oggi sono contento da una parte perché la squadra è viva e non credevo di essere salvo oggi. L'importante è vedere che la squadra ha trovato l'idea di gioco. Il bicchiere mezzo vuoto sono tutte le occasioni che non abbiamo ... Leggi su itasportpress

Se il campionato finisse oggi, quando mancano 7 partite al termine della stagione, il Lecce riuscirebbe a portare a casa una sudatissima salvezza. Ma è ancora presto, molto presto per poter tirare il ...Zero a zero, finisce in parità il match tra Cagliari e Lecce che portano a casa un punto a testa: pugliesi scavalcati dal Genoa e adesso terzultimi in classifica. "Biscottone" involontario la definizi ...