Le scarpe di Federer pronte a sbarcare in Borsa (Di domenica 12 luglio 2020) La società svizzera On, di cui il fuoriclasse è azionista, prepara una quotazione da quasi 2 miliardi di euro per finanziare nuovi progetti di crescita Leggi su lastampa

