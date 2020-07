Il “chiappone impiegatizio” di Lucia Azzolina continua a tenere banco (Di domenica 12 luglio 2020) Il “chiappone impiegatizio” di Lucia Azzolina continua a tenere banco. A ridare linfa alla polemica lo stesso ministro dell'Istruzione che risponde a tono a Dagospia: "Ma il sedere di un uomo è mai stato spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo?". Alla Azzolina, in sostanza, “non sono piaciuti i titoli con cui sono stati accompagnati quegli scatti, soprattutto quelli di un sito di informazione online…”. Tutto pane per i social sempre pronti nel montare anche l'inesistente. @francesca flati: “dal momento che #Dagospia non ha argomenti né competenze per attaccare la nostra ministra @AzzolinaLucia tenta di sminuirla con beceri insulti sessisti”. @bompresso01: ... Leggi su ilfogliettone

