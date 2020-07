Formula 1, Hamilton vince ma Bottas resta leader del Mondiale: la classifica piloti dopo il GP di Stiria (Di domenica 12 luglio 2020) Lewis Hamilton si impone nel Gran Premio di Stiria, ma dopo due gare in Austria è Valtteri Bottas il leader della classifica Mondiale, grazie al primo posto ottenuto una settimana fa sullo stesso circuito. Il finlandese guida la graduatoria con 43 punti, sei in più rispetto al compagno di squadra e ben 17 in più di Lando Norris. Quarta posizione per Leclerc, rimasto fermo a 18 dopo il ritiro di oggi, mentre Verstappen sale in sesta posizione. Questa la classifica piloti dopo il Gp di Stiria: Valtteri Bottas 43 Lewis Hamilton 37 Lando Norris 26 Charles Leclerc 18 Sergio Perez 16 Max Verstappen 15 Carlos Sainz 13 Alexander Albon ... Leggi su sportfair

