Covid, risalgono contagiati e vittime (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Sono 234 i nuovi contagiati da Covid, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9, 8 in Lombardia, una in Abruzzo,, contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243. Leggi su corrieredellosport

Covid-19 - il bollettino dell’Asl di Avellino : risalgono i contagi in Irpinia Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che, a seguito della positività al COVID 19 del tampone effettuato ad una persona residente nel comune di Santa Lucia di Serino e ricoverata presso l’AORN ...

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di comunica che, a seguito della positività al COVID 19 del tampone effettuato ad una persona residente nel comune di Santa Lucia di Serino e ricoverata presso l’AORN ... Covid - Conte : «Su fase 2 non possiamo fare di più - rischio concreto. Se contagi risalgono misure mirate» Il governo non può fare di più sull'allentamento del lockdown da coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lodi, parlando del dpcm sulla fase 2....

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - reteversilia : Covid, in Italia risalgono i contagi - iconanews : Covid, risalgono contagiati e vittime - HouseOfSuzaku : RT @vitocontesi: Risalgono i contagi #COVID__19 grazie al cazzo stanno facendo entrare #clandestini infetti per poi poter giustificare il p… - PatimoStefano : Covid, risalgono contagiati e vittime -