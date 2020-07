Cesinali, auto sbanda e finisce contro un muro: 56enne in ospedale (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCesinali (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino dopo le ore quattro di questa notte sono intervenuti a Cesinali in via Circumvallazione nel tratto tra il cimitero e il teatro D’Europa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura. L’autovettura sbandava e finiva contro un muro di recinzione di un’abitazione del posto. L’uomo alla guida di 56 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo, e dopo averlo liberato è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo Cesinali, ... Leggi su anteprima24

