Boom di contagi in Catalogna, otto comuni finiscono in lockdown (Di domenica 12 luglio 2020) Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida , che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià , a causa di un focolaio... Leggi su feedpress.me

Coronavirus Usa - boom contagi : 55mila nuovi casi in un giorno Arrivano i dati dell’università americana Johns Hopkins e i numeri sono altissimi: gli Usa hanno registrato altri 55mila casi di Coronavirus in un solo giorno . Negli Usa l’impennata di casi di Coronavirus si fa sempre ...

Arrivano i dati dell’università americana Johns Hopkins e i numeri sono altissimi: gli Usa hanno registrato altri di in un solo . Negli Usa l’impennata di di si fa sempre ... Coronavirus : boom di contagi in Spagna - torna la paura La Galizia torna in lockdown a causa di un nuovo focolaio di oltre cento casi. Il virus non si arresta in tutta la Spagna e torna la paura di una nuova chiusura totale. Oltre cento casi sono statai registrati in un focolaio in Galizia che torna ad ...

La Galizia in lockdown a causa di un nuovo focolaio di oltre cento casi. Il virus non si arresta in tutta la e la di una nuova chiusura totale. Oltre cento casi sono statai registrati in un focolaio in Galizia che ad ... Trump festeggia il 4 luglio ma è boom di contagi nel mondo Le celebrazioni per il 4 luglio senza distanziamento sociale alla Casa bianca. Trump attacca la Cina. Brasile: altri mille morti in un giorno. Trump festeggia l’Indipendenza e attacca la Cina Le celebrazioni per il Giorno ...

vincenz67303975 : Coronavirus, troppi contagi (+234) per essere domenica: ed è boom tra immigrati - mar_aie : Dati in realtà positivi: il 'boom' calabrese è un 2+26 (i migranti in quarantena), quindi in realtà i contagi 'veri… - Satryland59 : Coronavirus, boom di contagi tra giovani: età media in picchiata - GIAMPIEROSSI : #Coronavirus , boom di contagi tra giovani: età media in picchiata - infoitsalute : Coronavirus, boom di contagi tra giovani: età media in picchiata -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi Coronavirus, boom di contagi tra giovani: età media in picchiata Virgilio Notizie Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: boom di persone guarite, 5 casi a Milano città

Prosegue la lotta all'epidemia da coronavirus in Lombardia. I dati di domenica 12 luglio 2020 vedono 77 nuove persone trovate positive (di cui 15 in seguito a un precedente test sierologico positivo) ...

Boom di contagi in Catalogna, otto comuni finiscono in lockdown

Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a causa di un focolaio inc ...

Prosegue la lotta all'epidemia da coronavirus in Lombardia. I dati di domenica 12 luglio 2020 vedono 77 nuove persone trovate positive (di cui 15 in seguito a un precedente test sierologico positivo) ...Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a causa di un focolaio inc ...